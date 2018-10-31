Во Владивостоке починили спуск к Центру материнства и детства

СЕГОДНЯ 02:03 2018-10-31T02:03:38+03:00

Бетонные блоки и разбитая пешеходная зона уже давно осложняла спуск как автомобилям, так и людям

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Во Владивостоке отремонтировали одну из центральных улиц. По программе «Безопасные и качественные дороги» на 10 улицах города починили пешеходные зоны, заменили бордюры, уложили новый асфальт и поменяли ливнёвки.

Последний участок - от дома № 30/37 по улице Уборевича до дома № 52 по улице Прапорщика Комарова дорожники закончили на прошлой неделе.

Вместо бетонных плит здесь уложили два слоя асфальтобетона на основание из щебня и песка толщиной 20 сантиметров. Также на улице установили более 150 дорожных бортовых камней, восстановили пешеходную зону, заменили 18 люков и решёток инженерных сетей с заменой плит перекрытия,

В районе дома по Прапорщика Комарова, 45а демонтировали дождеприёмные колодцы демонтировали и построили новую поперечину из бетонных лотков и плит перекрытия.

«Комсомолка» напоминает, в этом году в городе ремонтировали 10 улиц: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова (3 участка), Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. Объекты приняты комиссией.