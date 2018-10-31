На автопарковке в районе Толстого неизвестный сжёг три авто за ночь

СЕГОДНЯ 03:22 2018-10-31T03:27:34+03:00

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В ночь на 30 октября во неизвестные подожгли три машины на охраняемой парковке во Владивостоке, сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus . Инцидент произошёл на улице Толстого. Как стало известно «Комсомолке», камеры видеонаблюдения зафиксировали, как некто подходит к белому джипу, поливает его горючей жидкостью, поджигает и уходит.

Очевидно, что «жертвой» поджигатель выбрал именно «Лексус», однако, ещё два авто были припаркованы слишком близко, и огонь перекинулся и на них. К слову, хозяином «двухсотого» оказался старший по дому. По словам, очевидцев, ранее у него возник конфликт с управляющей компанией, обслуживающей здание.

Жильцы этого района крайне раздосадованы случившимся. Если даже на платной парковке не дают гарантий, что «железный конь» к утру будет в целости и сохранности, то где же тогда оставлять своё имущество без опасений? – таким вопросом задаются комментаторы записи в паблике.