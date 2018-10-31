2018-10-31T04:52:33+03:00
Общество

На Выселковой у водителя Vitza не удалась игра в шашки

Авто перевернулось на изгибе проезжей части
Софья КУЧИНА
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Фото: ДПС-КонтрольФото: ДПС-Контроль
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Во Владивостоке в районе Выселковой случилась жёсткая авария. Судя по записи с видеорегистратора, опубликованной в паблике «ДПС-Контроль», Toyota Vitz на большой скорости перестраивался с полосы на полосу. В очередной раз «игра в шашки» не удалась: водитель не вписался в опасный изгиб дороги и перевернулся.

Сейчас движение здесь затруднено, на месте работает скорая и полиция.

ДТП на Китай-городе.

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