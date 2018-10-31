Житель Владивостока фотографировал двенадцатилетнюю падчерицу обнажённой
Во Владивостоке вынесли приговор очередному педофилу. Как установили в суде, с ноября 2016 года тот совершал иные действия сексуального характера со своей падчерицей. Девочке на тот момент не исполнилось и 14 лет.
Негодяй приставал к малышке каждый раз, когда её мать была на работе или в другой комнате. Она и обратилась в правоохранительные органы, когда увидела в планшете фотографии обнажённой дочки.
Отметим, что ранее никто из членов этой семьи у уголовной или административной ответственности не привлекался. У обоих родителей положительные характеристики с рабочих мест.
Суд назначил преступнику 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Эксперты установили у него сексуальное расстройство.