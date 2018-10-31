Житель Владивостока фотографировал двенадцатилетнюю падчерицу обнажённой

СЕГОДНЯ 05:34 2018-10-31T05:34:57+03:00

За педофилию он получил 12,5 лет колонии строгого режима

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Во Владивостоке вынесли приговор очередному педофилу. Как установили в суде, с ноября 2016 года тот совершал иные действия сексуального характера со своей падчерицей. Девочке на тот момент не исполнилось и 14 лет.

Негодяй приставал к малышке каждый раз, когда её мать была на работе или в другой комнате. Она и обратилась в правоохранительные органы, когда увидела в планшете фотографии обнажённой дочки.

Отметим, что ранее никто из членов этой семьи у уголовной или административной ответственности не привлекался. У обоих родителей положительные характеристики с рабочих мест.

Суд назначил преступнику 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Эксперты установили у него сексуальное расстройство.