659 нелегалов судебные приставы «проводили» до границ России

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-31T06:21:13+03:00

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Иностранцев-нарушителей выгоняют из Приморья судебные приставы, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

За 2018 год до пунктов пропуска через границу России служители закона «проводили» 659 мигрантов из Узбекистана, Армении, Украины, Таджикистана, Вьетнама, Северной Кореи, Китая и Азербайджана. Все они находились в нашей стране незаконно. При себе у них не было документов, разрешающих пребывать и работать в РФ. Никто из «гостей» не платил административные штрафы, зато все как один уклонялись от выезда на родину.

Суд постановил выдворить гастарбайтеров за пределы Российской Федерации.