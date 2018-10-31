2018-10-31T06:21:13+03:00
Общество

659 нелегалов судебные приставы «проводили» до границ России

Нелегалы уклонялись от возвращения на родину
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: https://www.meme-arsenal.com/create/template/326337Фото: https://www.meme-arsenal.com/create/template/326337
Изменить размер текста:

Иностранцев-нарушителей выгоняют из Приморья судебные приставы, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

За 2018 год до пунктов пропуска через границу России служители закона «проводили» 659 мигрантов из Узбекистана, Армении, Украины, Таджикистана, Вьетнама, Северной Кореи, Китая и Азербайджана. Все они находились в нашей стране незаконно. При себе у них не было документов, разрешающих пребывать и работать в РФ. Никто из «гостей» не платил административные штрафы, зато все как один уклонялись от выезда на родину.

Суд постановил выдворить гастарбайтеров за пределы Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три убийства, два поджога: за свой беспредел приморцы ответят в суде
Бизнесмен из Владивостока торговал нелицензированным спиртным в магазине на Кузнецова
Синоптики пообещали приморцам тёплое начало ноября
Первые метры асфальта уложили на объезде через реку Осиновку
Приморье поможет помирить Южную Корею и КНДР
Чтобы попасть в заграничный рай, жительнице Приморья пришлось расплатиться с долгами
Приморский Россельхознадзор вернул аргентинцам тухлую курочку
Житель Владивостока фотографировал двенадцатилетнюю падчерицу обнажённой
На Выселковой у водителя Vitza не удалась игра в шашки
На автопарковке в районе Толстого неизвестный сжёг три авто за ночь
Во Владивостоке починили спуск к Центру материнства и детства
На севере Приморья опять ожидается снег
Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей
Гостиницы Hyatt снова выставят на аукцион
Водолазы ТОФ опустились на рекордную глубину
Глава Центризбиркома посулила беду бывшим кандидатам в губернаторы Приморья
Примавтодор заканчивает работу на северных дорогах края
Парк культуры и отдыха обустроили по выбору жителей приморского Кавалерово
Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва
Жильё в Приморье подключили к теплу на 95 %