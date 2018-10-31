2018-10-31T08:55:49+03:00
Общество

Приморье поможет помирить Южную Корею и КНДР

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию установления дружественных связей между Приморьем и южнокорейской провинцией Канвондо. У края давняя история дружбы с провинцией: еще в 1998 году оба муниципалитета подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Однако теперь дружба двух регионов, кажется, приобретает историческое значение. Как рассказал пресс-секретарь администрации провинции Канвондо Пак Чон Ван, Приморье поможет восстановлению дружеских отношений Южной Кореи и КНДР. Речь идет о возобновлении железнодорожного сообщения с северокорейским городом Вонсан и Транссибом - через Приморский край.

.

.

- На территории Корейского полуострова существовала железнодорожная линия, которая проходила по восточному побережью. После раскола страны она прекратила свое существование. В этом году мы планируем заново запустить ее, объединить линии, - рассказал он.

Восстанавливать линию начнут уже в этом году. Сроки окончания работ (как и срок запуска первого поезда) пока неясны. Однако начало положено. После окончания проекта можно будет на поезде проехать из Канвондо в Вонсан, а потом – в Россию, причем не только в Приморье: по Транссибу можно добраться до западной части страны. То есть это будет настоящий мост между Азией и Европой.

- Отношения Северной и Южной Кореи осложняются тем, что были введены санкции ООН. Из-за этих санкций сложно осуществлять сотрудничество. Если они будут сняты, то наше 70-летнее противостояние наконец-то закончится, - добавил представитель администрации.

Приморье и Канвондо активно сотрудничают во многих сферах: торговли, логистики, туризма, культуры и спорта. Между регионами налажены мощные турпотоки. Из Зарубино в Тонхэ ходят паромы, а в столицу Приморья то и дело заходят круизные лайнеры из Кореи. Теперь это сотрудничество приносит действительно важные результаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три убийства, два поджога: за свой беспредел приморцы ответят в суде
Бизнесмен из Владивостока торговал нелицензированным спиртным в магазине на Кузнецова
Синоптики пообещали приморцам тёплое начало ноября
Первые метры асфальта уложили на объезде через реку Осиновку
Чтобы попасть в заграничный рай, жительнице Приморья пришлось расплатиться с долгами
Приморский Россельхознадзор вернул аргентинцам тухлую курочку
659 нелегалов судебные приставы «проводили» до границ России
Житель Владивостока фотографировал двенадцатилетнюю падчерицу обнажённой
На Выселковой у водителя Vitza не удалась игра в шашки
На автопарковке в районе Толстого неизвестный сжёг три авто за ночь
Во Владивостоке починили спуск к Центру материнства и детства
На севере Приморья опять ожидается снег
Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей
Гостиницы Hyatt снова выставят на аукцион
Водолазы ТОФ опустились на рекордную глубину
Глава Центризбиркома посулила беду бывшим кандидатам в губернаторы Приморья
Примавтодор заканчивает работу на северных дорогах края
Парк культуры и отдыха обустроили по выбору жителей приморского Кавалерово
Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва
Жильё в Приморье подключили к теплу на 95 %