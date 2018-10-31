Приморье поможет помирить Южную Корею и КНДР

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-31T08:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летию установления дружественных связей между Приморьем и южнокорейской провинцией Канвондо. У края давняя история дружбы с провинцией: еще в 1998 году оба муниципалитета подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Однако теперь дружба двух регионов, кажется, приобретает историческое значение. Как рассказал пресс-секретарь администрации провинции Канвондо Пак Чон Ван, Приморье поможет восстановлению дружеских отношений Южной Кореи и КНДР. Речь идет о возобновлении железнодорожного сообщения с северокорейским городом Вонсан и Транссибом - через Приморский край.

.

- На территории Корейского полуострова существовала железнодорожная линия, которая проходила по восточному побережью. После раскола страны она прекратила свое существование. В этом году мы планируем заново запустить ее, объединить линии, - рассказал он.

Восстанавливать линию начнут уже в этом году. Сроки окончания работ (как и срок запуска первого поезда) пока неясны. Однако начало положено. После окончания проекта можно будет на поезде проехать из Канвондо в Вонсан, а потом – в Россию, причем не только в Приморье: по Транссибу можно добраться до западной части страны. То есть это будет настоящий мост между Азией и Европой.

- Отношения Северной и Южной Кореи осложняются тем, что были введены санкции ООН. Из-за этих санкций сложно осуществлять сотрудничество. Если они будут сняты, то наше 70-летнее противостояние наконец-то закончится, - добавил представитель администрации.

Приморье и Канвондо активно сотрудничают во многих сферах: торговли, логистики, туризма, культуры и спорта. Между регионами налажены мощные турпотоки. Из Зарубино в Тонхэ ходят паромы, а в столицу Приморья то и дело заходят круизные лайнеры из Кореи. Теперь это сотрудничество приносит действительно важные результаты.