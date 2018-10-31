2018-10-31T09:42:59+03:00
Общество

Первые метры асфальта уложили на объезде через реку Осиновку

26 на этом месте обрушился мост
Максим АВЕРКИН
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Альтернативную дорогу планируют сдать через две неделиАльтернативную дорогу планируют сдать через две неделиФото: primorsky.ru
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Асфальтирование объезда через реку Осиновку сегодня начали сотрудники Примавтодора. Дорожное покрытие сделают на 1,2 километрах трассы.

Как передаёт пресс-служба краевой администрации, асфальтирование началось на участке автодороги Осиновка–Кремово–Нефтебаза в Михайловском районе. Ранее здесь отсыпали основание под асфальт и расширили проезжую часть. Сейчас сотрудники Примавтодора планируют выкапывать кюветы для своевременного отвода воды. Также на участке установлено освещение.

На месте работает 20 единиц техники и в плане дорожной компании уложить асфальт на 1,2 километрах дороги. По поручению врио губернатора края объезд должны завершить в течение двух недель.

Напомним, 26 октября произошло обрушение моста через реку Осиновка. На переправу заехала гружёная фура, позади которой находился легковой автомобиль. Под грузовой машиной одна из частей сооружения обрушилась. В этот момент легковушка упала на развалины, задрав вверх заднюю часть авто. На находящуюся в таком положении иномарку наехал грузовик. У находящихся в машине женщине с дочкой не было шанса спастись – их транспорт в миг превратился в груду металла.

Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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