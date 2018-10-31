Синоптики пообещали приморцам тёплое начало ноября

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-31T09:40:59+03:00

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В Приморском крае за последние сутки на фоне пониженного атмосферного давления выпал мокрый снег. Гололедица наблюдалась на некоторых участках дорог. Максимальная температура воздуха поднялась до ...+8 C, а минимальная опустилась до −2 C.

Сегодня в крае переменная облачность, местам небольшие осадки. Уже в ближайшие сутки они прекратятся. Температура воздуха опустится до ...−5 C, в горных районах до −10 C.

Завтра днём, 1 ноября погода обещает быть тёплой и солнечной. Не смотря на то, что ночи будут холодными, днём столбики термометров поднимутся на 1-5 градусов.

Первые ноябрьские выходные также порадуют приморцев тёплой погодой. В субботу, 3 ноября максимальная температура поднимется до +10...+19 С. В ночь на воскресенье осадков не будет, однако днём пройдёт небольшой дождь. В ночь на понедельник сильно похолодает, ночные температуры понизятся до +4...−8 С, дневные до +3...+11 С.

Во Владивостоке суббота будет солнечной, воздух прогреется до ...+15 С. Воскресенье также не разочарует горожан. Только к вечеру, возможно, пройдёт небольшой дождь.

А вот понедельник выдастся прохладным и ветреным. Осадков не предвидится.