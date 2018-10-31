2018-10-31T10:08:51+03:00
Общество

Бизнесмен из Владивостока торговал нелицензированным спиртным в магазине на Кузнецова

Продукцию на 117 тысяч изъяли из оборота
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://www.penzainform.ru/news/Фото:http://www.penzainform.ru/news/
Изменить размер текста:

Прокуратура Ленинского района Владивостока направила в суд уголовное дело о продаже нелегального алкоголя.

Индивидуальный предприниматель хранил и продавал в продуктовом магазине на Адмирала Кузнецова спиртное без лицензии, хотя прекрасно понимал, чем ему это грозит. Полиция положила конец незаконной торговле. Продукцию на 117 тысяч рублей изъяли из оборота. Уголовное дело ждёт рассмотрения в суде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три убийства, два поджога: за свой беспредел приморцы ответят в суде
Синоптики пообещали приморцам тёплое начало ноября
Первые метры асфальта уложили на объезде через реку Осиновку
Приморье поможет помирить Южную Корею и КНДР
Чтобы попасть в заграничный рай, жительнице Приморья пришлось расплатиться с долгами
Приморский Россельхознадзор вернул аргентинцам тухлую курочку
659 нелегалов судебные приставы «проводили» до границ России
Житель Владивостока фотографировал двенадцатилетнюю падчерицу обнажённой
На Выселковой у водителя Vitza не удалась игра в шашки
На автопарковке в районе Толстого неизвестный сжёг три авто за ночь
Во Владивостоке починили спуск к Центру материнства и детства
На севере Приморья опять ожидается снег
Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей
Гостиницы Hyatt снова выставят на аукцион
Водолазы ТОФ опустились на рекордную глубину
Глава Центризбиркома посулила беду бывшим кандидатам в губернаторы Приморья
Примавтодор заканчивает работу на северных дорогах края
Парк культуры и отдыха обустроили по выбору жителей приморского Кавалерово
Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва
Жильё в Приморье подключили к теплу на 95 %