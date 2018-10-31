Бизнесмен из Владивостока торговал нелицензированным спиртным в магазине на Кузнецова

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-31T10:08:51+03:00

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Прокуратура Ленинского района Владивостока направила в суд уголовное дело о продаже нелегального алкоголя.

Индивидуальный предприниматель хранил и продавал в продуктовом магазине на Адмирала Кузнецова спиртное без лицензии, хотя прекрасно понимал, чем ему это грозит. Полиция положила конец незаконной торговле. Продукцию на 117 тысяч рублей изъяли из оборота. Уголовное дело ждёт рассмотрения в суде.