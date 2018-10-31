Три убийства, два поджога: за свой беспредел приморцы ответят в суде

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-31T11:01:14+03:00

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В селе Астраханка Ханкайского района в феврале этого года произошло ужасающее убийство. Четверо знакомых хорошо проводили время за распитием спиртных напитков, когда возник конфликт между хозяевами дома, где проходила «вечеринка» и гостями.

Один из мужчин пырнул ножом в нижнюю челюсть слева своего противника (это расценивается как лёгкий вред здоровью). После этого его товарищ решил добить раненого и шесть раз вонзил нож ему в спину. Когда тот умер, он понял, что сожительница его жертвы может заявить в полицию. Поэтому, недолго думаю, он зарезал и её.

Чтобы скрыть следы, мужчины подожгли постельные принадлежности, от чего и загорелось всё здание. Из-за пожара строение дома по улице Комарова повреждено на 900 тысяч рублей.

Впрочем, это ещё не всё. Одного из этой преступной парочки обвиняют в похищении свыше 20 тысяч рублей с карты своей соседки, а ещё в убийстве хозяина дома на улице Первомайской. На него он напал, чтобы ограбить. Дом мужчины он предал огню.

В результате двух поджогов уничтожено имущества на 2,7 миллионов рублей. Уголовное дело прокурор направил в суд на рассмотрение.