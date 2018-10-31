2018-10-31T11:29:51+03:00
Общество

Крыша гостиницы загорелась в Уссурийске

Пожар удалось потушить, пока огонь ещё не успел перебраться в помещения [видео]
Максим АВЕРКИН
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Пожар удалось потушить меньше чем за 20 минут. Видео: mark2_cheПожар удалось потушить меньше чем за 20 минут. Видео: mark2_che
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В Уссурийске пожарные ликвидировали сильное возгорание в здании на Краснознамённой. Клубы дыма очевидцы видели практически из любой части города.

Сегодня в середине дня жители Уссурийска стали выкладывать в социальные сети видеозапись с сильным возгоранием, произошедшим на здании гостиницы. При этом горожане присылали записи из разных точек города - дым было видно издалека.

Горящая крыша гостиницы в Уссурийске.Видео: mark2_che

Пожарные приехали к месту в 15:05, спустя три минуты, после того как поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Как выяснилось на месте - горела крыша здания на Краснознамённой, 198. Вмиг спасатели отправились внутрь помещений, чтобы проверить нет ли там людей.

- Проведя разведку, людей внутри здания обнаружено не было. Наблюдалось открытое горение битума на крыше строения, - сообщает пресс-служба краевого МЧС.

На ликвидацию возгорания потребовалось 6 минут, а полностью его ликвидировать удалось ещё спустя 13 минут. За время тушения удалось предотвратить переход огня в помещения - пострадала только крыша. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. На тушении работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

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