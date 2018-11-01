Ноябрь во Владивостоке начинается теплом и солнцем
С поправкой на сезон. конечно - летней жары горожанам ожидать всё же не стоит
фото - pixabay.com
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Для Приморья это означает переменную облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный умеренный. Воздух +4...+15°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +11...+13°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины умеренный. Воздух +12...+14°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух +12...+14°C.