2018-11-01T00:23:46+03:00
Общество

Ноябрь во Владивостоке начинается теплом и солнцем

С поправкой на сезон. конечно - летней жары горожанам ожидать всё же не стоит
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Сегодня, 1 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Для Приморья это означает переменную облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер западный умеренный. Воздух +4...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +11...+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, со второй половины умеренный. Воздух +12...+14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух +12...+14°C.

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