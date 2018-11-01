Разбойник отнял у жительницы Владивостока машину и разбил её за пять минут

СЕГОДНЯ 01:15 2018-11-01T01:15:39+03:00

Задержать злоумышленника помогли неравнодушные горожане - они не дали молодому человеку скрыться с места ДТП

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Полицейские задержали во Владивостоке подозреваемого в разбое.

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД по Владивостоку (Советский район) поступило заявление 49-летней горожанки. Женщина сообщила о разбое, жертвой которого она стала, лишивлись автомобиля.

На место прибыли полицейские. Они опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место событий.

Выяснилось, что в районе проспекта 100 лет Владивостоку неизвестный подошел к владелице Honda H-RV и, пригрозив ножом, завладел автомашиной, на которой и скрылся.

Ориентировку на транспорт и его похитителя передали всем наружным нарядам.

Вскоре по подозрению в разбое сотрудники Госавтоинспекции задержали 24-летнего судимого молодого человека. В районе улицы Давыдова он не справился с управлением и попал в аварию.

Подозреваемого доставили в отдел. Идёт проверка. Устанавливаются обстоятельства преступления. По результатам проверки примут процессуальное решение. Полиция благодарит неравнодушных владивостокцев, содействовавших в задержании правонарушителя.