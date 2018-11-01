Приморская «Единая Россия» избавилась от мёртвых душ и надеется на женщин

СЕГОДНЯ 02:22 2018-11-01T02:22:25+03:00

Аудит партийных списков в 2018 году показал, что приморское отделение ЕР легко может обойтись без семи тысяч партийцев, утративших связь с организацией

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«Единой России» в ближайший период времени придется пополнять поредевшие ряды. Об этом заявила исполняющая обязанности секретаря регионального отделения ЕР, член Совета Федерации Людмила Талабаева на встрече с партактивом в селе Вольно-Надеждинское.

Она прокомментировала результаты партийного аудита 2018 года.

«Считаю одной из главных задач считать привлечение в „Единую Россию“ новых членов партии, взамен тех, кто давно утратил с ней связь», — сказала Талабаева.

Врио партсекретаря напомнила, что сегодня в Приморье 34 тысячи обладателей партбилетов. Численность «Единой России» без ущерба для партии снизилась на 7 тысяч человек.

«Мы освободились от „мертвых душ“ и получили реальную картину. Хочу заметить, в перспективе мы можем легко восполнить свои ряды за счет сторонников „Единой России“. У нашей партии в Приморском крае большой потенциал», — уверена Талабаева.

В Надеждинском районе пересчет показал «недостачу» 43 членов ЕР. После аудита фактическая численность местного отделения составляет 304 человека.

«На нас лежит большая ответственность за результаты выборов и общее состояние дел. Без обновления партии нам сложно будет решать новые задачи и планировать активность на годы вперед», — признала Талабаева. Она призвала надеждинцев активнее вовлекать в партийную орбиту сторонников «Единой России».

Ранее стало известно, что в Законодательном собрании Приморского края появится новый единоросс на смену сдавшему мандат Валерию Кану. Как сообщила Людмила Талабаева, защищать интересы жителей Уссурийска в краевом парламенте, как и прежде, будут три депутата. Две из них женщины — Юлия Марченко (9 сентября выигравшая выборы по одномандатному избирательному округу № 6) и Галина Овсянникова (второе место в территориальной группе на выборах в Заксобрание в 2016 году).

«Вы самая большая парторганизация в Приморском крае и самая успешная. Собственных три депутата и две женщины! Это серьезная сила. Ждем от вас как можно больше законодательных инициатив», — обратилась к уссурийскамм товарищам по партии Людмила Талабаева.