Полный молодёжи Ford опрокинулся в Приморье: пятеро пострадали
Полиция проверяет обстоятельства ДТП в районе 102-го километра автодороги Артём-Находка-Порт Восточный, рассказали в УГИБДД УМВД по Приморью.
В дежурную часть МО МВД по ЗАТО Фокино сообщили о съезде в кювет автомобиля Ford. Травмировались пять человек. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
По предварительным данным, 48-летний водитель Ford не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал с проезжей части в кювет. В результате автоаварии получили травмы 15-летний подросток, девушки 15, 16 и 18 лет, 26-летний молодой человек.
Примечательно, что сам водитель не пострадал. На момент аварии его стаж составил 21 год. При этом за последний год мужчину не раз привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Однако медосвидетельствование не выявило алкоголя в крови шофёра
Идёт административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.