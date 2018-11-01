Полный молодёжи Ford опрокинулся в Приморье: пятеро пострадали

СЕГОДНЯ 03:25 2018-11-01T03:25:26+03:00

При этом взрослый водитель со стажем в 21 год не пострадал и алколголя в его крови не нашли

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Полиция проверяет обстоятельства ДТП в районе 102-го километра автодороги Артём-Находка-Порт Восточный, рассказали в УГИБДД УМВД по Приморью.

В дежурную часть МО МВД по ЗАТО Фокино сообщили о съезде в кювет автомобиля Ford. Травмировались пять человек. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 48-летний водитель Ford не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал с проезжей части в кювет. В результате автоаварии получили травмы 15-летний подросток, девушки 15, 16 и 18 лет, 26-летний молодой человек.

Примечательно, что сам водитель не пострадал. На момент аварии его стаж составил 21 год. При этом за последний год мужчину не раз привлекали к ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Однако медосвидетельствование не выявило алкоголя в крови шофёра

Идёт административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.