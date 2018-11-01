Восточный военный округ нанял более 8 тысяч контрактников

СЕГОДНЯ 03:46 2018-11-01T03:47:24+03:00

После подписания контракта молодые люди проходят спецкурсы по общевойсковой интенсивной подготовке

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Более восьми тысяч человек пожелали служить по контракту в войсках Восточного военного округа, сообщили в штабе ВВО.

С начала 2018 года специалисты пунктов отбора на контрактную службу набрали свыше восьми тысяч человек. Из них около 4 тысяч кандидатов пришли на пункты отбора из запаса, остальные — это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву.

После подписания контракта молодые люди проходят спецкурсы по общевойсковой интенсивной подготовке на базе учебных частей округа в Хабаровском крае и Забайкалье.

Во время учебы кандидаты осваивают основные воинские специальности. Стоит отметить, что с начала года этот курс обучения успешно освоили более 4 тысяч человек.

Для популяризации контрактной службы в 2018 году на территории ВВО провели 82 акции, которые были приурочены к памятным датам. Среди них — акции к столетию Восточного военного округа, ко дню защитника Отечества, 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, дням воинской славы и другим праздникам.

Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, в Восточном военном округе действуют 14 пунктов отбора россиян на военный контракт.