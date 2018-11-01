Ветер в карманах: японцы хотят заработать на приморских муссонах

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-01T04:37:00+03:00

Планы по развитию альтернативной энергетики в Приморье рождаются у зарубежных и российских коммерсантов регулярно, но обычно так и остаются планами

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Японская компания Winpro Global планирует запустить в Приморье совместное с Россией производство ветрогенераторов. В ближайшее время она внесёт проект на одобрение в госорганы Японии.

Соглашение о совместном производстве ветрогенераторов Winpro Global и Дальневосточный федеральный университет заключили на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Новый вид вертикальных генераторов разработали на основе современных японских технологий. Они абсолютно безопасны для окружающей среды. Под проект в Приморье построят завод, продукция которого пойдёт как на внутренний российский рынок, так и в другие страны.

Для скорейшего воплощения проекта ДВФУ планирует до сентября 2019 года установить на своей территории десять уличных гибридных фонарей с использованием ветряной и солнечной энергии и ветрогенераторную установку.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, общий бюджет проекта от разработки технологии до строительства завода составит около пяти миллиардов японских йен. На предприятии также будет выпускать средства для малой энергетики: вертикальные ветрогенераторы на пять кВт для домашнего пользования, гибридные уличные фонари с использованием ветряной и солнечной энергии, солнечные батареи и аккумуляторы.