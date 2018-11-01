2018-11-01T05:29:27+03:00
Происшествия

Опытнейший водитель грузовика вдруг погубил пешехода в совхозе Приморья

Стаж вождения шофёра ГАЗ — 41 год, за нарушение ПДД в 2018 году мужчину не привлекали
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ОМВД по Спасскому районуфото - ОМВД по Спасскому району
Изменить размер текста:

Полиция проверяет обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Спасском районе.

В дежурную часть МО МВД «Спасский» поступило сообщение о наезде на пешехода в селе Духовское. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что автоавария произошла на территории совхоза. 58-летний водитель ГАЗ, сдавая назад к складам, не убедился в безопасности маневра и сбил 49-летнего мужчину. В результате пешеход скончался на месте.

Стаж вождения шофёра ГАЗ — 41 год, за нарушение ПДД в 2018 году мужчину не привлекали.

По факту ДТП со смертельным исходом идёт проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за сутки в крае зарегистрированы 63 автоаварии: 52 — с материальным ущербом, 11 — с пострадавшими. Два человека погибли, 15 — получили травмы. Повреждены 110 транспортных средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд под администрацией Приморья перекроют
Суд во Владивостоке подтвердил самые печальные слухи о депутате Милуше
Застолье с водкой обернулось убийством и лагерями во Владивостоке
Ноябрьские праздники меняют график МФЦ во Владивостоке
Приморец присел на дороге и расстался с жизнью
Примтеплоэнерго оставит воров без верного заработка
Ветер в карманах: японцы хотят заработать на приморских муссонах
Восточный военный округ нанял более 8 тысяч контрактников
Полный молодёжи Ford опрокинулся в Приморье: пятеро пострадали
Таинственные киты объявились в российском Тихом океане
Приморская «Единая Россия» избавилась от мёртвых душ и надеется на женщин
Разбойник отнял у жительницы Владивостока машину и разбил её за пять минут
Ноябрь во Владивостоке начинается теплом и солнцем