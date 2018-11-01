Опытнейший водитель грузовика вдруг погубил пешехода в совхозе Приморья

СЕГОДНЯ 05:29 2018-11-01T05:29:27+03:00

Стаж вождения шофёра ГАЗ — 41 год, за нарушение ПДД в 2018 году мужчину не привлекали

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Полиция проверяет обстоятельства автоаварии со смертельным исходом в Спасском районе.

В дежурную часть МО МВД «Спасский» поступило сообщение о наезде на пешехода в селе Духовское. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что автоавария произошла на территории совхоза. 58-летний водитель ГАЗ, сдавая назад к складам, не убедился в безопасности маневра и сбил 49-летнего мужчину. В результате пешеход скончался на месте.

Стаж вождения шофёра ГАЗ — 41 год, за нарушение ПДД в 2018 году мужчину не привлекали.

По факту ДТП со смертельным исходом идёт проверка, по результатам которой будет принято законное решение.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за сутки в крае зарегистрированы 63 автоаварии: 52 — с материальным ущербом, 11 — с пострадавшими. Два человека погибли, 15 — получили травмы. Повреждены 110 транспортных средств.