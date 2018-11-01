Приморец присел на дороге и расстался с жизнью

СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-01T05:44:48+03:00

За сутки в Приморье произошло два смертельных наезда, и оба - с участием грузовиком, правда, разной вместимости

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Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода в Анучинском районе Приморья.

В дежурную часть МО МВД «Арсеньевский» сообщили о наезде на пешехода в районе 66-го километра автодороги Осиновка-Рудная пристань Анучинского района. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено: 42-летний водитель Isuzu Ford двигался со стороны села Анучино к Уссурийску. Не выбрав безопасную скорость, он сбил 47-летнего мужчину, который сидел на правой полосе проезжей части. В результате пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Стаж вождения водителя Isuzu – 24 года, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году он привлекался дважды, штрафы оплачены.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение.