Ноябрьские праздники меняют график МФЦ во Владивостоке
МФЦ Владивостока уведомляют об временном изменении режима работы.
Из-за празднования Дня народного единства во всех отделениях МФЦ Владивостока в эти выходные изменится график работы.
Так, 3 ноября рабочий день в отделениях МФЦ продлится до 19:00. Воскресенье, 4 ноября, объявлено праздником, из-за чего отделения многофункционального центра «Мои документы» не будут осуществлять прием заявителей. 5 ноября все отделения будут работать штатно.
Отделения МФЦ на острове Русский и в поселке Трудовое не работают 3, 4 и 5 ноября. В прочие дни прием заявителей идёт по графику.
Кроме того, из-за выборов губернатора Приморья 16 декабря с 31 октября МФЦ Приморского края возобновили прием заявлений в рамках госуслуги крайизбиркома о регистрации в роли наблюдателей.