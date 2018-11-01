2018-11-01T06:03:39+03:00
Общество

Ноябрьские праздники меняют график МФЦ во Владивостоке

Желающие зарегистрироваться наблюдателями на выборах губернатора Приморья могут это сделать в любое рабочее время
Игорь СОРОКИН
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Приветливые сотрудницы центров всегда помогут приморцам в их затрудненияхПриветливые сотрудницы центров всегда помогут приморцам в их затруднениях
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МФЦ Владивостока уведомляют об временном изменении режима работы.

Из-за празднования Дня народного единства во всех отделениях МФЦ Владивостока в эти выходные изменится график работы.

Так, 3 ноября рабочий день в отделениях МФЦ продлится до 19:00. Воскресенье, 4 ноября, объявлено праздником, из-за чего отделения многофункционального центра «Мои документы» не будут осуществлять прием заявителей. 5 ноября все отделения будут работать штатно.

Отделения МФЦ на острове Русский и в поселке Трудовое не работают 3, 4 и 5 ноября. В прочие дни прием заявителей идёт по графику.

Кроме того, из-за выборов губернатора Приморья 16 декабря с 31 октября МФЦ Приморского края возобновили прием заявлений в рамках госуслуги крайизбиркома о регистрации в роли наблюдателей.

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