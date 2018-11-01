Застолье с водкой обернулось убийством и лагерями во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:44 2018-11-01T06:44:23+03:00

Во Владивостоке завершился суд по делу о преступлении против жизни и здоровья

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Первореченский суд вынес приговор двум горожанам, которые осуждены за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Одного из фигурантов также обвинили в убийстве.

Как установил суд, преступления произошли в январе 2017 года в квартире, где на свою беду проживал потерпевший. В роковй для себя день он с пришедшими к нему в гостями пил водку.

В пьяном застолье между мужчинами возникла ссора: гости вдвоем и от души избили свою жертву. Однако после этого один из нападавших, действуя уже в одиночку, взял нож и ударил несчастного в сердце, от чего тот и умер.

Признав подсудимых виновными, суд назначил фигуранту, от рук которого наступила смерть потерпевшего, 9 лет строгого режима. Суд также взыскал с него более миллиона рублей по гражданским искам потерпевшей стороны. Второй нападавший приговорен к 4,5 годам общего режима. Приговор в силу пока не вступил.