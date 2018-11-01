2018-11-01T07:58:10+03:00
Общество

Проезд рядом с администрацией Приморья перекроют

«Примводоканал» приносит извинения за неудобства автовладельцам Владивостока
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В понедельник, 5 ноября, ради безопасности дорожного движения во время земельных работ на канализационном коллекторе КГУП «Приморский водоканал» ограничивает движение и парковку автотранспорта по Корабельной набережной ниже краевой администрации по улице Светланской, 21. Об этом сообщили в городском управлении дорог и благоустройства.

Ограничение продлится 5 ноября с 10:00 до 23:59. В это время объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Светланская, Фонтанная, Алеутская.

Напомним, все мероприятия, которые требуют земельных работ, оформляются ордером и отражены на Геоинформационном портале — карте с различного рода информацией.

«Примводоканал» приносит извинения за неудобства автовладельцам Владивостока.

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