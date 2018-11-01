Транспорт Владивостока переведут на безнал до конца года

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-01T08:02:41+03:00

Печальный опыт карты "Дельфин" от банка "Приморье" не останавливает коммерсантов и чиновников

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Система безналичной оплаты проезда запущена в тестовом формате в общественном транспорте Владивостока.

На сегодня пассажиры автобусов, следующих по маршрутам 15 и 40, а также фуникулёра уже могут оплатить проезд банковской картой, сообщила директор муниципального казенного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина.

Оснащение оборудованием прочих автобусов, а также троллейбусов и трамваев продолжается.

«Валидаторы для безналичного расчета установлены и работают в автобусах по маршрутам 15 и 40. В автобусах № 59, 60, 81, 62, 90, 9 идёт процесс установки, — рассказала Татьяна Курочкина. — С 1 ноября система безналичного расчета начала работать в фуникулере».

Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно приложить к экрану бесконтактную банковскую карту или телефон с установленным приложением PayPass для iOS и Android. При этом для всех желающих пока сохраняется наличный расчет.

В ближайшие дни безналичная система оплаты заработает в 14 трамваях и 10 троллейбусах. Сейчас ведётся установка терминалов и обучение персонала.

«Система позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора оплаты за проезд, — подчеркнула Татьяна Курочкина. — В ближайшее время на общественном транспорте будет также внедрена транспортная карта, которой можно расплатиться вместо банковской».

Напомним, исполнитель по внедрению на городском пассажирском транспорте новой системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке был определен в конце сентября. Им стал Сбербанк. До конца 2018 года система безналичной оплаты проезда будет внедрена на всех городских маршрутах.