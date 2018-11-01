Шеф охранной фирмы пытался подкупить пристава во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-01T09:11:32+03:00

Он не подозревал, что сотрудник ФССП действует в рамках "контрольной закупки", то есть под полным надзором силовиков

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Суд во Владивостоке рассмотрит дело о попытке подкупить сотрудника службы судебных приставов.

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила заключение против гражданина К., которого обвиняют в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, преступление совершено исполнительным директором охранной компании. Зная, что против юрлица отделы судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам УФССП возбудили производства в связи с задолженностью по зарплате, фигурант решил подкупить пристава.

Во время очередной встречи с должностным лицом (уже сообщившим правоохранительным органам о происходящем) в январе 2018 года взяткодатель, озвучив условия, перевел в качестве вознаграждения 25 тысяч рублей на банковскую карту судебного пристава.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд.