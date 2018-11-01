Пьяная драка в центре Владивостока закончилась полицейской стрельбой
Этой ночью приморская столица «отличилась» пьяной разборкой в центре города. Для того, чтобы усмирить агрессивную компанию молодежи, потребовался сразу несколько нарядов полиции. Стражам порядка даже пришлось применить табельное оружие.
Все произошло в «Whiskey Bar», расположенном возле остановки «Семёновская». Там повздорили две выпившие компании. Безбашенные молодые люди решили «прикопаться» даже к местной охране – поэтому в заведение вызвали наряд вневедомственной охраны. Однако этого оказалось явно недостаточно.
Во-первых, стражи порядка (несмотря на то, что «повязали» парочку буянов) не смогли утихомирить толпу. Во-вторых, они сами стали жертвами агрессии. Несколько разгоряченных спиртным хулиганов забрались на машину вневедомственной охраны – и начали на ней скакать. Негодяи раздавили лобовое стекло и помяли крышу.
Пьяные разборки в "Виски-Баре", Владивосток.
Ситуация явно накалялась, и на место вызвали еще несколько нарядов полиции. Это, впрочем, только раззадорило пьянчуг. Они с кулаками полезли на полицейских. Чтобы привести агрессоров в чувство, один из полицейских несколько раз выстрелил в воздух. Хулиганов как ветром сдуло. Они рванули от бара на первой космической. Ловить беглецов никто не стал.
Нескольких человек, впрочем задержали. Их увезли в ближайший отдел полиции. Теперь беспредельщикам придется ответить по всей строгости закона.