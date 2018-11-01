2018-11-01T09:17:55+03:00
Происшествия

Пьяная драка в центре Владивостока закончилась полицейской стрельбой

Агрессивные пьянчуги помяли машину вневедомственной охраны
Пётр КАМУШКИН
Поделиться:
Драка закончилась стрельбой в воздух. Фото: tvkrasnodar.ruДрака закончилась стрельбой в воздух. Фото: tvkrasnodar.ru
Изменить размер текста:

Этой ночью приморская столица «отличилась» пьяной разборкой в центре города. Для того, чтобы усмирить агрессивную компанию молодежи, потребовался сразу несколько нарядов полиции. Стражам порядка даже пришлось применить табельное оружие.

Все произошло в «Whiskey Bar», расположенном возле остановки «Семёновская». Там повздорили две выпившие компании. Безбашенные молодые люди решили «прикопаться» даже к местной охране – поэтому в заведение вызвали наряд вневедомственной охраны. Однако этого оказалось явно недостаточно.

Во-первых, стражи порядка (несмотря на то, что «повязали» парочку буянов) не смогли утихомирить толпу. Во-вторых, они сами стали жертвами агрессии. Несколько разгоряченных спиртным хулиганов забрались на машину вневедомственной охраны – и начали на ней скакать. Негодяи раздавили лобовое стекло и помяли крышу.

Пьяные разборки в "Виски-Баре", Владивосток.

Ситуация явно накалялась, и на место вызвали еще несколько нарядов полиции. Это, впрочем, только раззадорило пьянчуг. Они с кулаками полезли на полицейских. Чтобы привести агрессоров в чувство, один из полицейских несколько раз выстрелил в воздух. Хулиганов как ветром сдуло. Они рванули от бара на первой космической. Ловить беглецов никто не стал.

Нескольких человек, впрочем задержали. Их увезли в ближайший отдел полиции. Теперь беспредельщикам придется ответить по всей строгости закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Приморья: в отношениях с бизнесом давайте без партизанщины
Главного энергетика Приморья Виктора Милуша отправили на 2 месяца в СИЗО
Сотрудники больницы на севере Приморья голодали из-за главврача
Шеф охранной фирмы пытался подкупить пристава во Владивостоке
Транспорт Владивостока переведут на безнал до конца года
Проезд рядом с администрацией Приморья перекроют
Суд во Владивостоке подтвердил самые печальные слухи о депутате Милуше
Застолье с водкой обернулось убийством и лагерями во Владивостоке
Ноябрьские праздники меняют график МФЦ во Владивостоке
Приморец присел на дороге и расстался с жизнью
Опытнейший водитель грузовика вдруг погубил пешехода в совхозе Приморья
Примтеплоэнерго оставит воров без верного заработка
Ветер в карманах: японцы хотят заработать на приморских муссонах
Восточный военный округ нанял более 8 тысяч контрактников
Полный молодёжи Ford опрокинулся в Приморье: пятеро пострадали
Таинственные киты объявились в российском Тихом океане
Приморская «Единая Россия» избавилась от мёртвых душ и надеется на женщин
Разбойник отнял у жительницы Владивостока машину и разбил её за пять минут
Ноябрь во Владивостоке начинается теплом и солнцем