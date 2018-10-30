2018-11-01T10:09:44+03:00
Общество

«Комсомольская правда-Приморье» и Фонд социального страхования вместе проведут круглый стол

Темой конференции станет внедрение новых электронных сервисов
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31 октября в конференц-зале регионального ФСС состоится круглый стол, посвященный внедрению новых электронных сервисов и цифровизации системы социального страхования.

Спикерами выступят сотрудники Фонда: Спиридонова Н.В., Беспалова Е.П., Курбацкая Ю.Э., Макаров А.А. и другие.

Среди участников круглого стола – представители Краевого департамента здравоохранения, территориального управления Банка России, медицины, аппарата уполномоченного по правам человека, а также представители бизнеса и журналисты региональных СМИ.

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