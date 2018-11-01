2018-11-01T12:53:31+03:00
Происшествия

Сотрудники больницы на севере Приморья голодали из-за главврача

Прокуратура проверила поступившие сигналы и передала дело в суд
Игорь СОРОКИН
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В Красноармейском районе нарушения прав работников потребовали вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Красноармейского района, проверяя исполнение требований трудового законодательства, выявила нарушения.

Так, на момент проверки перед 23 работниками больницы за время с июня по август 2018 года образовалась задолженность по компенсации спецпитания на общую сумму более 50 тысяч рублей.

По факту нарушений прокурор района в сентябре внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Учитывая, что фактически задолженность так и не была погашена, прокурор направил в суд 23 иска в защиту интересов работников.

Результаты рассмотрения заявлений и фактическое восстановление трудовых прав работников поставлены на контроль прокурора района.

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