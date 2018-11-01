2018-11-01T11:22:17+03:00
Общество

Глава Приморья: в отношениях с бизнесом давайте без партизанщины

Олег Кожемяко поручил сократить сроки подключения бизнеса к электросетям
Игорь СОРОКИН
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Повышения эффективности инвестполитики в Приморье и создания комфорта для предпринимательской деятельности обсудили на четвертом заседании Инвестиционного совета под председательством врио губернатора Приморья.

В работе совета приняли участие главы муниципалитетов, представители профильных департаментов края, федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов, Агентства стратегических инициатив в ДФО, а также представители инвесторов.

Олег Кожемяко подчеркнул: органам власти надо строить регулярный диалог с представителями бизнеса.

«Очень важно, чтобы те инвесторы, которые сегодня присутствуют на этом заседании, были услышаны и представителями федерально-территориальных органов власти, главами муниципальных образований, чиновниками администрации края. Ведь только совместная работа может дать возможность решать проблемы бизнеса», — подчеркнул он.

Одна из сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели, — длительная процедура подключения к электросетям. Олег Кожемяко отметил, что она не должна быть забюрократизирована.

«Административные процедуры занимают половину времени. Принцип одного окна не налажен. Особенно сложные вопросы в сетевых компаниях Артема, Находки, где нет ни „окон“, ни телефонов на сайтах, куда можно было бы позвонить, чтобы оперативно получить обратную связь. Я могу сказать прямо: кому бы ни принадлежали сети — ДРСК, частным компаниям, условия для бизнеса у всех должны быть одинаковые. Какой-то „партизанщины“, что это мои сети и я буду сам определять политику, быть не может! Мы все работаем в едином правовом поле, в едином формате, и, безусловно, будем добиваться того, чтобы эти проблемы были решены и в достаточно короткий срок», — заявил врио губернатора, добавив, что профильным ведомствам и организациям поставлена задача — сократить срок подключения к электросетям.

Отметим, что работа по созданию комфортных условий ведения бизнеса в Приморье ведется в соответствии с поручением президента Владимира Путина, который поставил задачу перед субъектами ДФО — к 2020 году войти в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестиционного климата.

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