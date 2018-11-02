Последний рабочий день омрачится небольшой облачностью
Осадков не предвидится
Фото: https://tvzvezda.ru/news
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Сегодня, 2 ноября, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +7...+18°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +14...+16°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха +15..+17°C.