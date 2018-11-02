От удара о трактор микроавтобус превратился в лепёшку

СЕГОДНЯ 02:14 2018-11-02T02:14:14+03:00

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В пригороде Владивостока, на трассе в сторону Артёма микроавтобус столкнулся с трактором. Инцидент произошёл около «Мерседес-центра». По словам очевидцев, от удара авто практически превратилось в лёпешку.

В аварии, сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», пострадал водитель микроавтобуса, который не был пристёгнут.

Ребёнок находился в детском автокресле, это спасло его от неприятных последствий ДТП.

Обстоятельства происшедшего выясняются.