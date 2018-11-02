2018-11-02T02:34:33+03:00
Общество

Двое пожарных из Приморья спасли из огня женщину с малышом

В этот момент горела крыша дома
Софья КУЧИНА
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Фото: http://yakutia.info/tags/42558Фото: http://yakutia.info/tags/42558
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Двое пожарных из Приморья спасли из горящего дома женщину с ребёнком, передаёт пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, в Новосысоевке загорелся дом в Лесном переулке, сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу Яковлевского района в 01.47. Огнеборцы добрались до места буквально за 3 минуты и тут же начали сражаться с пламенем. Огонь охватил всю крышу здания. Когда спасатели проникли в дом, то обнаружили в нём спящих людей.

Женщину и малыша тотчас же вывели на свежий воздух. Спасённые не пострадали.

Через 10 минут пожар локализовали, ещё через 1,5 часа полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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