Помоги себе сам: жители Уссурийска своими силами восстанавливают город после паводков

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-02T04:57:59+03:00

Дорожку между улицами так и не восстановили. Местные жители справились сами - как могли. Фото: mark2_che

Некоторые районы до сих пор не оправились от летних тайфунов

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Несколько улиц Уссурийска, которые затопило во время августовских тайфунов, до сих пор не привели в порядок. Местным жителям приходится помогать себе самостоятельно.

Речь, в первую очередь, идет про улицы Выгонная и Францева, которые ушли под воду в конце августа. Последствия мощнейшего паводка до сих пор заметны. В частности, за прошедшие месяцы городские власти так и не восстановили единственную пешеходную дорожку, соединяющую обе улицы. По ней местная детвора ходит в школу. В настоящее время эта дорожка представляет собой нечто среднее между огромной лужей и болотом. Альтернатива этому пути – обочина оживленной автомобильной дороги. Для пешеходов там, мягко говоря, небезопасно.

Как сообщают местные жители, в мэрии обещали отремонтировать эту дорожку – но воз и ныне там. За дело взялись местные жители; они выложили из деревянных поддонов своеобразный мост через лужу. Теперь там можно хотя бы пройти, не замочив ног.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676068" frameborder="0"></iframe> Уссурийск. Сами, все сами!.Дорожку, которую паводок превратил в лужу, не могут восстановить уже два месяца

Как долго продержится эта «времянка», сказать сложно. Но то, что она значительно облегчит жизнь местных жителей – это точно.

Как сообщала «Комсомольская правда», во время августовских тайфунов Уссурийску досталось, наверное, сильнее всего. Под воду тогда ушла значительная часть города.