Помоги себе сам: жители Уссурийска своими силами восстанавливают город после паводков
Несколько улиц Уссурийска, которые затопило во время августовских тайфунов, до сих пор не привели в порядок. Местным жителям приходится помогать себе самостоятельно.
Речь, в первую очередь, идет про улицы Выгонная и Францева, которые ушли под воду в конце августа. Последствия мощнейшего паводка до сих пор заметны. В частности, за прошедшие месяцы городские власти так и не восстановили единственную пешеходную дорожку, соединяющую обе улицы. По ней местная детвора ходит в школу. В настоящее время эта дорожка представляет собой нечто среднее между огромной лужей и болотом. Альтернатива этому пути – обочина оживленной автомобильной дороги. Для пешеходов там, мягко говоря, небезопасно.
Как сообщают местные жители, в мэрии обещали отремонтировать эту дорожку – но воз и ныне там. За дело взялись местные жители; они выложили из деревянных поддонов своеобразный мост через лужу. Теперь там можно хотя бы пройти, не замочив ног.
Уссурийск. Сами, все сами!.Дорожку, которую паводок превратил в лужу, не могут восстановить уже два месяца
Как долго продержится эта «времянка», сказать сложно. Но то, что она значительно облегчит жизнь местных жителей – это точно.
Как сообщала «Комсомольская правда», во время августовских тайфунов Уссурийску досталось, наверное, сильнее всего. Под воду тогда ушла значительная часть города.