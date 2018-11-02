Поджигатели премиальных авто ждут суда во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:11 2018-11-02T05:12:08+03:00

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Во Владивостоке ждёт суда группа поджигателей дорогих авто. Всего лишь за полгода от их рук пострадали пять машин.

По версии следствия, году житель Владивостока решил поджечь автомобили некоторых граждан. На «дело» он подбил еще двух своих знакомых. Летом 2017 года они облили горючей смесью «Mazda СХ-5» и подожгли. Однако огонь перекинулся ещё и на «Toyota Celica» и «Mitsubishi Outlander». Всё это происходило во Фрунзенском районе города.

Уже в декабре этого же года они сожгли «Land Rover Range Rover Sport», а в январе 2018 года – автомашину марки «Toyota RAV 4».

Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 4 миллионов рублей. Преступников остановила приморская полиция.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.