На одну из приморских трасс приземлился разноцветный аэростат
Разноцветный воздушный шар приземлился сегодня на одну из приморских трасс, чем немало удивил водителей. Инцидент произошёл на объездной, на выезде из Уссурийска в сторону Владивостока.
Несколько машин остановились буквально в паре метров от аэростата, успев вовремя затормозить и не врезаться в полотно. К слову, сама кабина «села» у дороги, на проезжую часть упал лишь сдувшийся шарик.
В соцсети инстаграм, где и появилось видео, среди подписчиков сообщества «Приморье. Онлайн» разгорелись жаркие споры на тему, аварийная ли или запланированная это посадка. Особо агрессивные пользователи, не стесняясь в выборе выражений, критикуют место посадки. Самые убедительные аргументы в этом споре: «Рядом вышки ЛЭП и провода» и «Могло бы произойти ДТП».
Аварийная посадка воздушного шара, Приморье.
Однако организаторы полётов также отметились в комментариях.
- Посадка была точно спланирована, уважаемые читатели и зрители! – написали с аккаунта компании, которая занимается такими развлечениями.