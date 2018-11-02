Ночной воришка из Чугуевки сжёг два украдённых смартфона в своей печи

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-02T06:48:10+03:00

На преступление он решился, сильно напившись, а потом испугался последствий

Изменить размер текста: A A

Житель Чугуевки обратился в полицию, когда обнаружил, что у него из дома пропали два дорогих смартфона. Общая стоимость потери составила 118 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что ночью в этот дом пробрался неизвестный. Входная дверь была незаперта, и он воспользовался ситуаций. Мужчина скрылся, как только присвоил парочку телефонов.

Стражи порядка вычислили преступника и вскоре задержали 22-летнего парня из того же села. В отделении он признался, что решился на кражу сильно напившись, а отчёта своим действиям не отдавал. Убедившись, что хозяин дома спит, он снял мобильники с зарядки, а потом их сжёг.

Когда полицейские осмотрели дом воришки, то действительно обнаружили в печке металлические части похищенных смартфонов.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит тюремный срок до 6 лет.