2018-11-02T06:48:10+03:00
Общество

Ночной воришка из Чугуевки сжёг два украдённых смартфона в своей печи

На преступление он решился, сильно напившись, а потом испугался последствий
Софья КУЧИНА
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Фото:https://4pda.ru/2016/08/21/318303/Фото:https://4pda.ru/2016/08/21/318303/
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Житель Чугуевки обратился в полицию, когда обнаружил, что у него из дома пропали два дорогих смартфона. Общая стоимость потери составила 118 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что ночью в этот дом пробрался неизвестный. Входная дверь была незаперта, и он воспользовался ситуаций. Мужчина скрылся, как только присвоил парочку телефонов.

Стражи порядка вычислили преступника и вскоре задержали 22-летнего парня из того же села. В отделении он признался, что решился на кражу сильно напившись, а отчёта своим действиям не отдавал. Убедившись, что хозяин дома спит, он снял мобильники с зарядки, а потом их сжёг.

Когда полицейские осмотрели дом воришки, то действительно обнаружили в печке металлические части похищенных смартфонов.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь ему грозит тюремный срок до 6 лет.

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