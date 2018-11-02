2018-11-02T08:17:22+03:00
Общество

«Сказки удэгейской тайги» скоро появятся во всех библиотеках Приморья

Книгу издали к 80-летию Приморского края
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

К 80-летию Приморского края к печати подготовили двухтомник удэгейских сказок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Иллюстрации к сказкам создала художница Юлия Панкратова. Отметим, что до этого самым популярным сборников сказок местных народностей было «Амурские сказки» 1975 года под редакцией Дмитрия Нагишкина. Все рисунки в ней выполнил замечательный художник Геннадий Павлишин.

По словам замдиректора департамента культуры Анны Гоголевой, издание уже вручили участникам семинара сотрудников приморских библиотек. В дальнейшем «Сказки удэгейской тайги» появятся во всех библиотеках региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24