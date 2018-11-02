«Сказки удэгейской тайги» скоро появятся во всех библиотеках Приморья
Книгу издали к 80-летию Приморского края
Фото: primorsky.ru
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К 80-летию Приморского края к печати подготовили двухтомник удэгейских сказок, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Иллюстрации к сказкам создала художница Юлия Панкратова. Отметим, что до этого самым популярным сборников сказок местных народностей было «Амурские сказки» 1975 года под редакцией Дмитрия Нагишкина. Все рисунки в ней выполнил замечательный художник Геннадий Павлишин.
По словам замдиректора департамента культуры Анны Гоголевой, издание уже вручили участникам семинара сотрудников приморских библиотек. В дальнейшем «Сказки удэгейской тайги» появятся во всех библиотеках региона.