Спасатели из Находки вызволили из квартиры женщину с инсультом

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-02T08:38:43+03:00

Её родственник не мог никак с ней связаться и обратился в МЧС

Изменить размер текста: A A

В Находке спасатели смогли помочь пожилой женщине. 1 ноября в ДВРПСО МЧС России обратился мужчина, который никак не мог дозвониться до своей пожилой родственницы. Та не только не отвечала на звонки, но и не реагировала на стук в дверь. Мужчина не мог попасть в квартиру, так как изнутри было закрыто.

Прибыв на место – улицу Постышева, спасатели проникли в квартиру по приставной лестнице через балкон. У потерявшейся, по предварительной информации, случился инсульт. Оказав ей первую помощь, сотрудники МЧС передали её под наблюдение врачей.