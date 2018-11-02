Телеканал ОТВ перешел на новый формат вещания

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-02T09:04:03+03:00

Дмитрий Новиков: К переходу на вещание в формате HD мы шли очень долго

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Общественному телевидению Приморья исполняется 20 лет. За два десятилетия «ОТВ-Прим» укрепился в статусе основного телеканала региона, сформировал пул популярных новостных, аналитических, рекламных программ, а совсем недавно запустил вещание в цифровом формате. О настоящем и будущем телеканала журналу «Эффект» рассказал генеральный директор Дмитрий Новиков.

С 1 октября ОТВ перешел на вещание в формате HD (HD – High Definition Television, телевидение высокой четкости – прим. ред.), а 15 октября заработал цифровой сигнал в кабельной сети «Подряд». Это первая кабельная сеть, где «ОТВ-Прим» будет осуществлять вещание в цифровом формате. Планируется, что в ближайшее время телеканал запустит цифровой сигнал во все сети крупных кабельных операторов Владивостока, Находки и Уссурийска. В следующем году «ОТВ» будет вещать со спутника – и его смогут смотреть все жители Приморского края.

– К переходу на вещание в формате HD мы шли очень долго – пять лет. Конечно, мы работаем не только над качественным улучшением изображения, но и над повышением актуальности наших программ. Для того, чтобы выжить и развиваться дальше, нам необходимо меняться. Необходима интеграция между телевидением в классическом представлении, социальными сетями, информационными сайтами и мессенджерами, - рассказал Дмитрий Новиков.

По его словам, ОТВ превратился в полноценное конвергентное СМИ. Это позволяет получать информацию из различных источников – из социальных сетей, сайтов по приему жалоб от населения, WhatsApp или sms-сообщений зрителей.

– Два месяца назад мы запустили собственную электронную редакцию, уже сейчас активно получаем информационные поводы из социальных сетей, получаем жалобы от зрителей через портал «ЗаДело.Рф». По обработанным жалобам «ОТВ» снимает сюжеты, отправляет официальные запросы от СМИ, депутатов, органов власти и таким образом реально помогает людям в решении их проблем, - сообщил гендиректор телеканала.