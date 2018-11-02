2018-11-02T09:05:11+03:00
Общество

Мошенники «развели» администрацию Уссурийска на землю

Они предоставили фальшивые документы, чтобы приобрести муниципальную собственность
Софья КУЧИНА
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Фото: https://lentachel.ru/Фото: https://lentachel.ru/
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Уссурийская прокуратура проверила, насколько законно куплены земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности. В ходе проверки ведомство установило, что прошлой весной администрация Уссурийска заключила два договора купли-продажи без проведения торгов по льготной цене. Заявители предоставили документы, о том, что на участках расположена недвижимость, которая принадлежит покупателям.

Между тем, по данным прокуратуры, никаких строений на этих участках нет. Более того, земля настолько заброшена, что давно поросла травой. А это значит, что заявители предоставили фальшивые документы.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Помимо этого, прокурор направил в суд два исковых заявления о признании договоров незаконными.

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