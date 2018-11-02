Мошенники «развели» администрацию Уссурийска на землю
Уссурийская прокуратура проверила, насколько законно куплены земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности. В ходе проверки ведомство установило, что прошлой весной администрация Уссурийска заключила два договора купли-продажи без проведения торгов по льготной цене. Заявители предоставили документы, о том, что на участках расположена недвижимость, которая принадлежит покупателям.
Между тем, по данным прокуратуры, никаких строений на этих участках нет. Более того, земля настолько заброшена, что давно поросла травой. А это значит, что заявители предоставили фальшивые документы.
Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Помимо этого, прокурор направил в суд два исковых заявления о признании договоров незаконными.