Мошенники «развели» администрацию Уссурийска на землю

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-02T09:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Уссурийская прокуратура проверила, насколько законно куплены земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности. В ходе проверки ведомство установило, что прошлой весной администрация Уссурийска заключила два договора купли-продажи без проведения торгов по льготной цене. Заявители предоставили документы, о том, что на участках расположена недвижимость, которая принадлежит покупателям.

Между тем, по данным прокуратуры, никаких строений на этих участках нет. Более того, земля настолько заброшена, что давно поросла травой. А это значит, что заявители предоставили фальшивые документы.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Помимо этого, прокурор направил в суд два исковых заявления о признании договоров незаконными.