АО «Восточный Порт» отгрузило более 20 млн тонн угля за 10 месяцев 2018 года

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-02T13:02:59+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», с января по октябрь отгрузил на экспорт 20,4 млн тонн угля премиального качества. Этот показатель на 5,9% (1,13 млн тонн) превышает объем за аналогичный период 2017 года (19,3 млн тонн).

Количество выгруженных полувагонов с начала текущего года составило почти 271 тысячу единиц, что на 2,8% больше, чем с января по октябрь 2017 года (263,5 тысячи полувагонов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилась на 17 процентных пунктов — с 61% (161 тысяч) до 78% (210,8 тысяч). В октябре 2018 года обработано 27,5 тысячи полувагонов.

На причалах стивидорной компании погружены 483 балкера различной грузовместимости, в том числе, 161 (33%) судов типа panamax и 48 (10%) типа capesize. Для сравнения, с января по октябрь 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 39 (9%) судов типа capesize.

С начала 2018 года уголь отправлялся в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Сингапур. Лидером по объему импорта является Южная Корея, на долю которой пришлось 34%.