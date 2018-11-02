«Манго Телеком» завершает акцию с городскими номерами

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-02T13:05:10+03:00

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Оператор бизнес-телефонии «Манго Телеком»» 10 ноября завершит акцию, по условиям которой можно получить скидку на городские телефонные номера.

Сейчас купить несколько номеров можно по сниженной цене. На покупку второго номера предоставляется скидка 25%, третьего — 50%, четвертого – 75%, пятый номер в комплекте оператор предоставит бесплатно.

Максимальное количество номеров не ограничено, но скидка предоставляется из расчета на каждые пять. То есть за шестой номер необходимо заплатить полную стоимость, а начиная с седьмого — вновь действует скидка.

Кроме Владивостока, номера по акции доступны в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тольятти, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

Акция в первую очередь представляет интерес для компаний, работающих в нескольких регионах, или для предприятий, которым необходимы разные телефоны для разных служб.