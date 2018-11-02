2018-11-02T21:36:08+03:00
Общество

Ушёл из жизни народный артист России Владимир Тютюнник

Театральный актёр примерил на себя маски более 200 персонажей
Максим АВЕРКИН
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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На 65-м году жизни скончался приморский актёр Владимир Тютюнник. Он запомнился по ролям «Корейская война», «Свадьба&Свадьба», «Спец» и многим другим.

Знаменитый артист РФ проработал более 40 лет в Театре драмы имени В. Ф. Комиссаржевской, а в саквояже его ролей числится более 200 персонажей. Самые знаменитые из них: генерал американской армии в телесериале «Корейская война», милиционер в сериале «Спец» и другие. Особеннно он запомнился по роли генерала Ревунова-Караулова в спектакле «Свадьба&Свадьба».

Как сообщается на сайте театра, Владимир Григорьевич навсегда запомнился удивительно одаренным артистом. Он органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство.

В своей игре он создал десятки незабываемых образов. Его светлые и жизнеутверждающие персонажи надолго останутся в памяти многочисленных поклонников щедрого таланта артиста.

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