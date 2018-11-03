2018-11-03T02:57:04+03:00
Общество

Ярмарка во Владивостоке будет работать только один день

На центральной площади снова продают молоко, яйца, рыбу и мясо
Ксения КРЫМОВА
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С приходом нового врио губернатора Приморья главная ярмарка стала работать только на выходных. Фото: primorsky.ruС приходом нового врио губернатора Приморья главная ярмарка стала работать только на выходных. Фото: primorsky.ru
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В 9 часов утра в эту субботу началась бойкая торговля под окнами администрации Приморского края – на площади. Традиционно сюда приходят за покупками жители ближайших домов и сотрудники организаций: с учётом того, что в центре Владивостока ощущается дефицит продуктовых магазинов. Среди завсегдатаев ярмарки также – иностранцы: туристы из Кореи, Китая и других стран.

Несмотря на дискуссии о целесообразности такой торговой площадки в самом центре краевой столицы, сюда по-прежнему приезжают со своим товаром сельхозпроизводители из многих районов и городских округов. В ассортименте представлена молочная и мясная продукция, рыба и морепродукты, свежие и консервированные овощи, приморский мёд.

Официально торговля длится до 18 часов, но в такую хорошую погоду, как сейчас, продавцы остаются и дольше.

Как уже сообщала «Комсомольская правда»-Владивосток», теперь ярмарка работает не в пятницу-субботу, а только на выходных – за исключением тех дней, когда проходят крупные культурные и спортивные мероприятия. На этот раз в воскресенье 4 ноября на площади запланировано празднование Дня народного единства, в том числе выступление групп «Мумий Тролль» и «Марлины».

В конце октября врио губернатора Олег Кожемяко поручил городским властям оформить шатры на ярмарке в едином стиле.

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