В Приморье спасли мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-03T04:26:25+03:00

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В хронику происшествий в Приморском крае попал ещё один случай спасения людей на пожаре. На этот раз огнеборцы помогли мужчине и женщине – жителям частного дома в городе Лесозаводске.

Пожар случился в дневное время. Сигнал поступил в 16:45, и уже через две минуты на место происшествия прибыли 6 сотрудников МЧС.

- Когда они приехали, в доме на улице Вокзальной горели стены, потолок и диван. В доме был уже сильный дым. Из охваченного дымом и пламенем помещения наши сотрудники вывели двух человек. С ними было всё в порядке, к врачам не пришлось обращаться, - отмечает пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю.

На полную ликвидацию пожара понадобилось 34 минуты. Общая площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

Ранее на этой неделе «Комсомолка» сообщала о том, как в Новосысоевке огнеборцы помогли женщине с малышом. В то же время, в Приморье есть не только те, кто тушит пожары, но и намеренно устраивает их – например, поджигая чужие автомобили.