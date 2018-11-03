За сутки в Приморье ликвидировали два лесных пожара

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-03T06:52:25+03:00

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Администрация Приморского края информирует о том, что пожарные подразделения за минувшие сутки потушили два лесных пожара в Хасанском и Шкотовском районах. В ликвидации этих возгораний участвовали 28 человек. Причём в связи с чередой выходных дней и солнечной сухой погодой пришлось усилить дежурство: традиционно приморцы используют такую возможность для выезда на природу, хотя сейчас действует запрет на лесные поездки и прогулки. Глава региона Олег Кожемяко объявил по всему Приморью особый противопожарный режим. Также в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, действует режим повышенной готовности.

На полуострове Песчаном создан отдельный пожарный пост, так как там регулярно случаются неконтролируемые палы травы, и есть угроза для жилых домов.

- На период пожароопасного сезона и введения особого противопожарного режима заступила пожарная автоцистерна КамАЗ 43118 в полной комплектации пожарно-техническим вооружением и квалифицированным персоналом, – уточнил директор краевого учреждения по делам ГО и ЧС Юрий Журавель.

Особый противопожарный режим подразумевает не только запрет посещения лесов. Нельзя также разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований. В такое время профессиональное огнеборцы ради помощи добровольцев.