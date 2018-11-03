Угнали, подожгли и бросили в лесу: полицейские Приморья задержали подозреваемых

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-03T07:50:41+03:00

В свои 17 и 22 года угонщики-поджигатели уже имеют судимости. Фото: mchs.gov.ru

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Ночью в посёлке Врангель на территории Находкинского городского округа неизвестные личности похитили грузовик Nissan Vanette одного из местных жителей. Владелец написал заявление в полицию, и дальше за дело принялась следственно-оперативная группа. Опросили самого потерпевшего и возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения: оказалось, что машину «увели» в промежутке с 4 до 5 часов утра и сделали это двое мужчин.

Все наружные наряды полиции получили ориентировку на похищенное транспортное средство, и дальше уже инспекторы патрульно-постовой службы обнаружили «Ниссан» в лесу. Угонщики не просто бросили его там, но и подожгли.

- Сотрудники уголовного розыска уже задержали двух ранее судимых жителей поселка, 17 и 22 лет. В отделе полиции они признались в хищении и поджоге. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») и статье 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества»), - прокомментировали в пресс-службе отдела МВД по городу Находка.

Хозяин машины оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.