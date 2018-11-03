2018-11-03T10:51:30+03:00
Политика

В избирком Приморья зашли новые претенденты в губернаторы

Количество желающих занять главный пост в регионе выросло до 16 человек
Ксения КРЫМОВА
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Претенденты в губернаторы Приморья активизировались к концу неделиПретенденты в губернаторы Приморья активизировались к концу неделиФото: Ксения КРЫМОВА
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В эту субботу, 3 ноября, появились ещё желающие участвовать в губернаторских выборах в Приморском крае 16 декабря. До этого «Комсомольская правда» сообщала о 14 претендентах – с перспективой увеличения этого списка до двадцати человек, по прогнозам политологов.

Пятнадцатым стал сегодня бывший кандидат в президенты Российской Федерации, председатель партии «Коммунисты России» и вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин. Ещё одна кандидатура – местная.

- Сегодня подали документы Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и самовыдвиженец Сергей Лобунец: домохозяин, родился в Сызрани, живет во Владивостоке, закончил Мореходную школу. Итого сейчас 16 человек, выдвинувшихся на выборы губернатора, — рассказала РИА Новости секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

Но самой громкой политической новостью этого дня стало то, что КПРФ отказалась выдвигать своего человека на повторные выборы губернатора. Причину корреспонденту «Комсомолки» объяснил первый секретарь крайкома Анатолий Долгачёв. Таким образом, из дальнейшей борьбы фактически выбыл экс-кандидат в губернаторы Андрей Ищенко.

Ещё раньше с дистанции сошла ещё одна участница сентябрьской кампании Юлия Толмачёва, которая согласилась стать советником врио губернатора Олега Кожемяко.

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