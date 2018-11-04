2018-11-04T04:17:10+03:00
Общество

Дети полицейских Владивостока нарисовали своих родителей

Маленькие художники рассказали, что испытывают огромное чувство любви и уважения к своим родителям за их работу
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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В рамках всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» в УМВД по Владивостоку прошел отборочный этап.

В конкурсе, приуроченном к празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел, приняли участие дети сотрудников, возраст которых составил от 6 до 14 лет. Члены общественного совета при УМВД по Владивостоку совместно с полицейскими выбрали лучшие рисунки.

Дети с удовольствием рисовали мам и пап при исполнении служебных обязанностей. Ребята с детства знают, что полицейским может стать только самый сильный, честный, мужественный человек, готовый всегда прийти на помощь попавшему в беду.

Маленькие художники рассказали, что испытывают огромное чувство любви и уважения к своим родителям за их работу.

По результатам голосования члены комиссии отобрали три рисунка, которые направлены в краевое управление для участия в заключительном этапе.

Рисунки проходят в следующий этап конкурса рисунков на тему «Мои родители работают в полиции. В завершение мероприятия сотрудники полиции и члены Общественного совета поблагодарили всех ребят за участие в творческом конкурсе, пожелав им новых творческих успехов, и вручили грамоты.

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