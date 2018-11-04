Владивостокцев хотели накормить сомнительными креветками

СЕГОДНЯ 04:42 2018-11-04T04:43:25+03:00

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Во Владивостоке специалисты Россельхознадзора задержали крупную партию морепродуктов. Целая гора даров моря крайне сомнительного качества обнаружилась в одном из магазинов.

Владельцы торговой точки хранили у себя на складе икру и замороженные морские деликатесы: креветку, филе гребешка, крабовое мясо, рыбу. Общая масса продукции превышала 20 килограммов – в общем, размер партии оказался действительно солидным. При этом никаких ветеринарных сопроводительных документов у продавцов не было. На упаковках морепродуктов не было маркировки производителя. Также там отсутствовала дата выработки и окончание срока годности. То есть откуда взялись все эти дары моря – установить невозможно. Понятное дело, для покупателей такая продукция попросту опасна.

Сотрудники приморского управления Россельхознадзора изъяли сомнительные морепродукты. В отношении нарушителя завели административное дело. Ему грозит штраф.

Для приморской столицы подобные истории – не редкость. В местных магазинах то и дело находят подозрительные морепродукты. Часто такой товар реализуют не в магазинах, а с «колес»: торговцы просто привозят деликатесы в своих машинах и продают их прямо из багажников. Но все-таки хозяева магазинов тоже порой грешат – так что при покупке различных гребешков и креветок нужно быть весьма осторожным.