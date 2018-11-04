Легендарный завод Владивостока отметил юбилей

СЕГОДНЯ 05:14 2018-11-04T05:21:09+03:00

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В Андреевском зале Дома офицеров флота состоялось торжественное собрание в честь 45-летия со дня основания ПАО «Завод Варяг». В зале ДОФ собрался многочисленный коллектив предприятия и представительные гости.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, а также представители краевого Законодательного собрания и администрации города.

Олег Кожемяко подчеркнул значимость и уникальность работы заводчан. За труд и профессионализм руководитель края вручил сотрудникам завода почетные грамоты и благодарности.

Со словами поздравлений от лица городской думы выступил Андрей Брик.

«Для нас юбилей завода „Варяг“ — одно из самых значимых событий в жизни города, — подчеркнул в своём выступлении Андрей Брик. — О значимости этого события для города я говорю без преувеличения. Даже само название „Варяг“ вселяет уверенность, что мы непобедимы. Ваше предприятие — символ промышленности нашего города, его продукция не имеет аналогов в мире. Также „Варяг“ сегодня — это крупный работодатель и налогоплательщик Владивостока. Поэтому позвольте выразить уверенность, что завод „Варяг“ был, есть и будет».

Особыми наградами от администрации Владивостока были отмечены два сотрудника завода «Варяг». Механик радиоэлектронной аппаратуры Геннадий Лягуша награжден медалью «За безупречный труд». Заместителю начальника экономического отдела Людмиле Камбуровой вручили знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени. Ещё 19 сотрудников предприятия получили почётные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки от администрации города.

«В период становления, развития завода в 70-80 годы на предприятии работало 3500 человек, завод работал в три смены и безостановочно выдавал продукцию для страны, — отметил генеральный директор ПАО „Завод Варяг“ Александр Леонов. — В 90-е годы нам пришлось нелегко, но завод выстоял, развился и сейчас мы — динамично развивающееся предприятие, оснащенное самым современным оборудованием. Но залог успеха нашего предприятия — это коллектив, это вы, дорогие заводчане. В этот торжественный вечер желаю вам и вашим семьям здоровья. И долгих лет хорошей, плодотворной работы».

Торжество в честь 45-летия ПАО «Завод Варяг» украсили номера от творческих коллективов Тихоокеанского флота.